Pokazała się w czasie badania ginekologicznego. To nie przypadek

Ponad 12 mln - tyle osób obserwuje instagramowy profil Amy Schumer, amerykańskiej aktorki komediowej, która wystąpiła m.in. w filmie "Wykolejona". Znana ze swojego "luźnego" i żartobliwego podejścia, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które zapewne nie każdy by wstawił. Zapozowała na fotelu ginekologicznym.

Amy Schumer podzieliła się zdjęciem z gabinetu ginekologa. Pojawiła się na nim w niebieskim fartuszku i specjalnych okularach, trzymając maszynę do oddychania. Choć nie ujawniła powodu wizyty u specjalisty, można stwierdzić, że opublikowaną fotografią chciała przypomnieć innym o badaniach.

W komentarzach pod postem zebrała same pozytywne słowa. Część osób z humorem odpowiedziało na jej zdjęcie. Inne podziękowały, że przypomina o ważnych kwestiach.

W lutym tego roku Amy Schumer pojawiła się na premierze drugiego sezonu serialu "Życie Beth". To wtedy zauważono, że aktorka ma widocznie opuchniętą twarz. W rozmowie z Jessiką Yellin dla "News Not Noise" wyjawiła, że cierpi na zespół Cushinga - związany z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu we krwi, którego objawami są m.in. przyrost masy ciała oraz wysokie ciśnienie krwi.