"Zrobili się bardziej stanowczy". Karol Toruński uchwycił trzech policjantów przenoszących uczestniczkę strajku

Karol Toruński, fotograf: Zrobiła się gorąca atmosfera, bo to było tuż po zatrzymaniu fotoreporterki Agaty Grzybowskiej. Zbulwersowany tłum zaczął otaczać radiowóz, do którego ją wsadzili, a dziewczyna, którą widać na moim zdjęciu była jedną z tych osób.

To stało się nagle i szybko. Nie zdążyłem przecisnąć się, żeby uchwycić aparatem sytuację. Słyszałem tylko, jak ludzie wokół krzyczeli do policjantów: "Zostawcie ją! To jest dziennikarka!". Grzybowska to znana fotoreporterka. W tłumie było wielu jej kolegów po fachu, którzy doskonale wiedzieli, że jest w pracy, a nie prywatnie.