Zrównanie wieku emerytalnego. Polacy zabrali głos

Zapytaliśmy Polaków o to, co sądzą na temat pomysłu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zdania były podzielone, a przeciwnicy zmian używali różnych argumentów. - Chłopy to są lenie, a kobiety wypracowane - stwierdziła jedna z mieszkanek Białegostoku. Co ciekawe, przeciwnikami zrównania wieku emerytalnego byli też mężczyźni, którzy podkreślali m.in. fakt, że kobieta ma więcej obowiązków w domu. - Kobiety powinny pracować krócej. Wychowują dzieci, a teraz mamy niż demograficzny, więc może to by skłaniało do tego, żeby mieć więcej dzieci - argumentował jeden z przechodniów. Pojawiły się też argumenty dotyczące większej emerytury po dłuższym stażu pracy. Jedna z kobiet, która zakończyła pracę w wieku 61 lat, otrzymała np. świadczenie wyższe o 300 zł.