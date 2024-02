Zrzuciła kilogramy. Ewa Farna zdradziła swój sekret

Choć Ewa Farna jest obecna w show-biznesie od 2006 roku, wciąż wzbudza wiele emocji w branży. Zainteresowaniem, zarówno polskich, jak i czeskich mediów, cieszy się nie tylko jej muzyka, ale także życie prywatne.

Ostatnio wokalistka zaskakuje swoją formą i coraz mniejszym rozmiarem. "10 kg mniej, 10 lat młodsza. Brawo za upór!", "Wyglądasz jak prawdziwa modelka. Te twoje nogi do nieba. Wow!", "Ewa, ta figura!", "Co za nogi" - piszą pod zdjęciami fani.

Okazuje się, że tajemnica jej sukcesu nie tkwi w ekstremalnych dietach czy modnych trendach fitness z mediów społecznościowych, ale w zdrowym podejściu do aktywności fizycznej.

Dieta Ewy Farnej. Jak schudła?

W wywiadzie dla portalu Blesk.cz Ewa Farna podzieliła się swoim sposobem na zrzucenie zbędnych kilogramów, jednocześnie akcentując, że kluczowe jest dbanie o zdrowie, a nie tylko o wygląd zewnętrzny.

"Ćwicz, cokolwiek lubisz, nie tylko po to, by schudnąć, ale także po to, by być zdrowym. Słuchaj ekspertów, a nie sławnych ludzi z Instagrama. Najważniejsze jest zweryfikowanie źródeł" - zaapelowała artystka do wszystkich zainteresowanych zmianą swojego stylu życia.

Piosenkarka zdecydowanie odradza tak zwane szybkie diety. Wyznaje, że jedynie czego nie boi się polecać ludziom to dobrej jakości jedzenia, które jest jak najmniej przetworzone. Takie nastawienie wypracowała sobie z czasem. Początkowo strach przed przytyciem na diecie wywoływał w wokalistce dyskomfort.

"Bałam się jedzenia, po prostu ciągle coś odstawiałam" - dodała w wywiadzie dla portalu.

Choć Ewa Farna dostawała mnóstwo ofert od firm, które oferują tak zwane "diety-cud", nigdy nie zdecydowała się na współpracę. Jak zaznacza, ich efekty są niestabilne.

Kocha swoje ciało w każdym rozmiarze

Choć Ewa Farna zdecydowała się na przemianę, zapewnia, że traci kilogramy dla siebie, a nie ze względu zewnętrzną presję.

Przez długi czas walczyła z hejtem, który był związany z nieproszonymi ocenami jej sylwetki, zawsze powtarzała, że waga nie jest dla niej powodem, przez który powinna chować się w domu.

- Wiem, że ważę parę kilo więcej, niż powinnam, przecież nie jestem ślepa - mówiła w wywiadzie dla "Vivy!".

- Kilka kilogramów to nie powód, żebym chowała się w domu, podcinała sobie żyły i bała się ludzi. Mówię młodym dziewczynom: "Nie musicie wyglądać jak modelki na wybiegu, a poza tym one są za chude. Rozejrzyjcie się wokół siebie, to zobaczycie, że na ulicy mijają was dziewczyny i kobiety, z których mało która jest idealna". A ja może schudnę, a może zostanę taka na zawsze - podkreśliła w rozmowie.