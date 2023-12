Po kilku latach wyznała, z kim ją zdradził. Nie mogła w to uwierzyć

Joanna Jabłczyńska nie chciała wierzyć w zdrady partnera

Aktorka i gwiazda serialu "Na Wspólnej" długo nie dopuszczała do siebie myśli, że jej ukochany może nie być wierny. Do tej pory wyznawała zasadę, że jeżeli ktoś nie chce być z drugą osobą, powinien o tym powiedzieć. "Byłam zdradzona absolutnie. Ale ja nie wierzyłam, że tak jest. Nie wierzyłam, że to może się zdarzyć" - tłumaczyła.