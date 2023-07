Zuzanna – imię, znaczenie, cechy charakteru, imieniny, dopasowanie zodiaku

Do kogo pasuje to imię?

Imię Zuzanna przypadnie do gustu delikatnym znakom zodiaku, którym doda nieco siły i charakteru: Rak, Panna, Ryby. Pod jego wpływem znaki ogniste (Baran, Lew, Strzelec) mogą stać się bardziej charakterne i trudne do zniesienia na co dzień. Z kolei Wodniki obdarzone tym imieniem staną się spokojniejsze i bardziej nastawione na rozwój intelektualny. Zuzanna nie pasuje do Koziorożców, Skorpionów i Bliźniąt.