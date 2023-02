Zwiastują nadchodzącą śmierć. Pojawiają się kilka tygodni przed odejściem

Przez długi czas zjawisko sennych wizji zmarłych traktowano jedynie jako ciekawostkę. Świat nauki omijał ten temat do czasu publikacji dr. Christophera Kerra, kardiologa i dyrektor Hospicjum i Ośrodka Opieki Paliatywnej w Buffalo. Lekarz wydał książkę "Death Is But a Dream" ("Śmierć to tylko sen"), w której opisał historie pacjentów doświadczających przedśmiertnych snów.