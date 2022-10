Związek z tym znakiem zodiaku może być trudny. Kontrola to jego drugie imię

Skorpion to jeden z najbardziej tajemniczych znaków zodiaku. Cechuje go upór w dążeniu do celu i odwaga. Zawsze powie to, co myśli i nie zraża się porażkami. Jest konsekwentny i doskonale wie, czego chce. Niestety, Skorpiony mają też swoje wady. Wymienia je portal "Your Tango".