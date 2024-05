Zwolnili go z pracy. Zaczął spać w samochodzie

Po zwolnieniu z TVP Jarosław Kret był uczestnikiem programu "Agent Gwiazdy". To właśnie na planie programu pojawiły się pierwsze symptomy przyszłej choroby - wahania nastroju oraz napady histerii. Jak wspomniał, w ogóle nie czuł radości z wyjazdu do Argentyny, Później, już w Polsce, pojawiły się kolejne problemy. Prezenter bał się spać we własnym mieszkaniu, przez co noce zaczął spędzać w samochodzie.