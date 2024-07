Zwolnili ją za brak stanika. Odpowiedziała na oświadczenie firmy

Tiktokerka na swoim nagraniu opowiedziała o tym, jak zatrudniła się w firmie, gdzie zajmowała się pracą przy produkcji zapachów do samochodów. Jej zadanie nie było skomplikowane, jednak w pewnym momencie młoda kobieta zwolniona - jak stwierdziła na wideo, przyczyną miał być brak biustonosza.

Była pracowniczka firmy przyznała, że przy produkcji pracowała od dwóch miesięcy, a stanika nie nosi od ponad trzech lat. Do pracy przychodziła w oversizowych koszulkach i dresach, jednak mimo to dostała oficjalny komunikat przy wszystkich pracowniczkach, że jest "nakaz noszenia bielizny". Justyna przyznała, że miejsce pracy nie narzucało jej dress code’u, dlatego informacja o noszeniu bielizny była szokiem.

