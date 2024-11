Zwrócił się do widzów. "Szukamy zaginionego miliona"

Nieleczona cukrzyca doprowadziła go do tragicznego w skutkach wylewu. Teraz czuje się znacznie lepiej, przeszedł dwa przeszczepy i prowadzi Fundację Najsłodsi. Ostatnio odwiedził program "Halo tu Polsat" i zwrócił się o widzów. – Szukamy zaginionego miliona – zaczął, by po chwili ujawnić, o co chodzi.