Ludzie

Zwróciła uwagę sąsiadce, a ta jej odpyskowała. "To dlatego, że ona ma wyższe wykształcenie"

Z sąsiadami bywa różnie. Czasem trafiają się tacy, którzy chętnie pożyczą szklankę cukru, a czasem tacy, do których lepiej się nie odzywać. Joanna uważa, że trafiła na ten drugi typ, a wszystko zaczęło się od papierosa.

Joanna wyszła na balkon i zobaczyła swoją sąsiadkę, która paliła papierosa. Asia myślała, że mają dobry kontakt i pół żartem, pół serio rzuciła uwagą w stronę kobiety. Tej jednak nie spodobała się zaczepka Joanny.

"Spytałam, po co tak kopci. Popatrzyła na mnie z pogardą, może dlatego, że jest wykształcona, a ja nie i grzecznie, ale bardzo złośliwie powiedziała: 'to moja sprawa, a nie pani. Po pierwsze nie kopcę, tylko palę. Po drugie nie jestem pani niepełnoletnią córką, żeby się tłumaczyć, a po trzecie proszę przestać mówić mi na 'ty', bo sobie tego nie życzę. Do widzenia'. I poszła sobie. Czułam się strasznie, jak jakaś upośledzona, jak śmieć. Jak ta kobieta mogła mnie tak potraktować? Przecież ja z czystej życzliwości, a ona z takim tekstem. Kto postąpił niewłaściwie? Ona czy ja? Czy znajomej osobie nie można zwrócić uwagi, żeby nie paliła?" – pyta na forum WP Kafeteria.

Palenie na balkonie

Wątek bardzo podzielił internautów. Jedni stanęli po stronie Joanny, drudzy uważali, że nie ma prawa się wtrącać.

"To był złośliwy żart. Powiedziałaś, że ona kopci. Może gdybyś delikatnie spytała, czy nie szkoda jej zdrowia na palenie albo, żeby paliła jak najmniej, bo szkoda ci jej zdrowia, to byłaby inna reakcja" - zauważył obserwator wątku.

"Nie wypada. To dorosła osoba i nikt nie ma prawa się wtrącać. Owszem, gdyby paliła w niedozwolonym miejscu, np. w autobusie to jak najbardziej, ale w innych sytuacjach to wręcz nietakt" – skomentował inny forumowicz.

"Gdyby paliła na klatce schodowej, to bym jej zwróciła uwagę, bo truje ludzi niepalących i brudzi na klatce schodowej. Jeżeli paliła na balkonie, to nie twoja sprawa i nie twój interes" – dodała internautka.