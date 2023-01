Zwykła łyżeczka może uratować życie. Ten trik warto znać

Karma Nirvana i technika metalowej łyżeczki

Sposób na to, aby przykuć uwagę służb, polega na ukryciu metalowej łyżeczki w kieszeni lub bieliźnie. Choć jest to niewielki przedmiot, zostanie on wykryty z łatwością np. na lotnisku, za sprawą wykrywacza metalu. Kiedy służby zabiorą ofiarę porwania na przeszukanie, ta z łatwością i w bezpiecznym miejscu będzie mogła opisać, w jakim znajduje się położeniu, i poinformować o przestępstwie, jakiego dopuścił się porywacz.