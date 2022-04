Nic się nie zmienia: mężczyźni walczą, a kobiety i dzieci uciekają

Docierają do nas informacje, że na rynku pojawiają się oferty pracy nielegalnej. Uchwalona w marcu tego roku specustawa upraszcza formalności związane z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Teoretycznie pracodawca nie musi przechodzić drogi przez mękę, żeby zalegalizować pracownika. To, co należy do jego obowiązków, to wysłanie do odpowiednich urzędów informacji o zatrudnieniu takiej osoby w ciągu dwóch tygodni. Na dodatek nie musi ona ubiegać się o pozwolenie na pracę. Tymczasem na rynku pojawiło się wiele ofert: wystarczy przyjechać, by mieć pracę od ręki, jednak na razie tylko na miesiąc, za to bez podatku, a pieniądze są wypłacane bezpośrednio. Bez umowy, bez żadnych dokumentów. Ponieważ migranci uciekający przed wojną potrzebują pieniędzy, decydują się na taką pracę. A jest to ogromne pole do nadużyć.