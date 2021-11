"Zwykle nie komentuję, ale...". Maria Dębska na temat doniesień o rozstaniu

Po premierze filmu "Bo we mnie jest seks" Maria Dębska była widziana w objęciach dziennikarza muzycznego Stanisława Trzcińskiego. Natomiast jej mąż Marcin Bosak w ogóle nie był obecny na tym wydarzeniu. To podsyciło jeszcze plotki o kryzysie w małżeństwie pary aktorów. Teraz Dębska odniosła się do całej sytuacji.