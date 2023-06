Życie nigdy nie było dla mnie łaskawe. Choroby odebrały mi wiarę w siebie

Zacząłem uczęszczać na treningi boksu i brazylijskiego jiu-jitsu, co znacznie zwiększyło moją pewność siebie i przywróciło mi wolę walki. Podjęłam współpracę z doskonałym trenerem personalnym, a dzięki dobrze zorganizowanemu planowi treningowemu i zdrowej diecie schudłam 13 kg. Pracujemy razem od 2 lat, aż do dziś. Polubiłam gotowanie i ostatecznie zaczęłam samodzielnie tworzyć zdrowe przepisy. Treningi stały się dla mnie czymś naturalnym. Znalazłam bardzo dobrego lekarza, który przez 8 miesięcy pracował nad ustabilizowaniem mojej rozchwianej gospodarki hormonalnej. Zauważyłam, że jeśli czegoś naprawdę pragnę, życie samo podsuwa mi podpowiedzi, więc kontynuowałam to, co zaczęłam.