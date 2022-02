Życie prywatne Putina – najpilniej strzeżona tajemnica Kremla

Podobnie jak zdjęcia Putina uprawiającego judo, a właściwie rozkładającego na łopatki swoich przeciwników na macie. To również element wspierania wizerunkowego "prężenia muskułów". Putin dba, by od czasu do czasu do mediów trafiły zdjęcia zapewniające o jego fizycznej sile. Silny, wysportowany prezydent, który kieruje się sportową zasadą "fair play" to rosyjskie narzędzie propagandowe służące kreowaniu Putina na polityka, który obroni państwo przed każdym - rzeczywistym i wyimaginowanym – wrogiem.