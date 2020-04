Życzenia wielkanocne 2020. Wiersze i życzenia religijne

To będą trudne, a zarazem wyjątkowe święta. Ze względu na pandemię koronawirusa wierni nie pomodlą się w kościołach. Warto wysłać najbliższym życzenia o religijnym charakterze. Prezentujemy przykładowe życzenia wielkanocne 2020:

Życzenia na Wielkanoc 2020

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.