Żyła z nim przez 43 lata. Niewielu wie, co dla niej zrobił

Zmarł mąż Marzeny Trybały

Jan Greber był starszy od żony o 11 lat. Aktorstwem zajmował się od 1962 do 2006 roku, kiedy to podjął decyzję, która wpłynęła zarówno na ich życie prywatne, jak i zawodowe. W pewnym momencie zdecydował się bowiem zejść ze sceny, co według niektórych było dowodem na jego ogromną miłość do Marzeny Trybały. Chciał, aby to ona robiła karierę.