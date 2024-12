Żywa choinka nie taka fajna? Ogrodnik ostrzega

Polska tradycja mówi o ubieraniu choinki z wigilię Bożego Narodzenia. Jednak wiele osób robi to tydzień lub dwa tygodnie wcześniej. Niektórzy dekorują drzewko nawet z początkiem grudnia. Lecz w przypadku żywej choinki może to być nietrafiony pomysł, bo istnieje ryzyko, że do świąt zgubi igły. Dlatego odpowiednia pielęgnacja to podstawa.