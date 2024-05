10‑latka przepytała Tuska. Zdziwiony odpowiedział na pytania

Dziennikarze to stali sejmowi goście. Wśród tłumów składających się z reprezentacji różnych stacji telewizyjnych i portali internetowych, znajduje się 10-letnia Sara Małęcka-Trzaskoś. Dziewczynka potrafi zadawać trafne pytania i już nieraz rozmawiała z politykami z różnych partii. Tym razem przyszedł czas na Donalda Tuska. O czym porozmawiali? Na oficjalnym facebookowym koncie Kancelarii Premiera pojawiło się nagranie, dokumentujące to spotkanie.

Sara Małęcka-Trzaskoś interesuje się światem. Widać, że uważnie ogląda i czyta wiadomości i ma szeroką wiedzę na temat tego, co dzieje się w Europie. Dziewczynka jest zawsze przygotowana do rozmów i bardzo poważnie traktuje swoją dziennikarską karierę. Jakiś czas temu Sara rozmawiała z Barbarą Nowacką .

Następnie polityk "zamienił się w słuch", a Sara zadała serię ważnych pytań. Sara zapytała, czy ONZ nie jest w stanie wysłać wojsk do Ukrainy - taka sytuacja miała miejsce przecież w przeszłości, kiedy toczyła się wojna w dawnej Jugosławii.

Jak zaznaczył, NATO wspiera Ukrainie, jednak nie angażuje się bezpośrednio (czyli nie wysyła wojsk), ponieważ sojusznicy obawiają się, że w takim przypadku doszłoby do wojny atomowej.

