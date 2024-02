10‑latka zapytała prezesa PiS o artykuł Konstytucji. Nie pamiętał jego treści

Sara Małecka-Trzaskoś ma 10 lat i marzenie, aby w przyszłości zostać posłanką. Na razie skupia się jednak na działalności reporterskiej. To najmłodsza akredytowana dziennikarka w polskim parlamencie.

Sara rozwija swoje umiejętności dziennikarskie już od pewnego czasu. Szybki wywiad z Jarosławem Kaczyńskim zawierał pytanie o art. 99. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ta część dokumentu dotyczy "Legitymacji biernej kandydatów do Sejmu i Senatu".

Artykuł 99. konstytucji mówi m.in. o tym, ile lat musi mieć obywatel Polski, który chce zostać wybrany do Senatu lub Sejmu.

Sara wyjaśniła, jakie zapisy znajdują się w tej części, a polityk następnie powrócił do pytania młodej dziennikarki.

- No ja jestem za tym, żeby ten artykuł utrzymano, a może nawet ten wiek podwyższono, bo poseł powinien być człowiekiem dojrzałym - stwierdził.

Sara przeprowadziła też wywiad z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. W trakcie rozmowy zostały poruszone takie tematy, jak m.in. wiek kandydowania na posła czy posłankę. Hołownia wówczas przyznał, że proponowany przez 10-latkę wiek (18 lat) to za mało, jednak pragnie coś zmienić w innej sprawie. Marszałek Sejmu jest zdania, że prawo do głosowania powinny mieć osoby już od 16. roku życia.

