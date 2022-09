11-latek z Kijowa: Bardziej boję się, że będę miał nowego nauczyciela niż wojny

"Bardziej boję się tego, że będę miał nowego nauczyciela niż wojny" – zdradził w rozmowie z BBC News 11-letni Andrii, który boi się o to, jak dalej będzie wyglądała jego edukacja. To zmartwienie podziela jego matka Olena. "Chcemy dobrej przyszłości dla naszych dzieci, a to zależy od ich wykształcenia. Chcemy, aby komunikowali się osobiście z rówieśnikami, a nie przez ekran. Nie chcemy się bać" – powiedziała wprost. Chłopiec wraz z matką Oleną, ojcem Kostiem oraz siostrą Ulianą mieszkają w bloku w Kijowie. Jak wygląda sytuacja w stolicy i całym obwodzie?