12 lat temu wygrała "Idola". Pokazała, w jakim stanie jest jej salon

Alicja Janosz w 2002 roku wygrała pierwszą edycję programu "Idol". Młodziutka wokalistka od razu zachwyciła jury, a także tysiące fanów muzycznego show. Artystka do dziś tworzy muzykę, a dodatkowo w 2023 roku zaczęła prowadzić podcast, w którym rozmawia z psychoterapeutkami i artystkami.

Wokalistka na 40. urodziny męża postawiła na niezwykły prezent i podarowała mu dom. Do niedawna urządzanie wymarzonej przestrzeni przebiegało płynnie, później pojawiły się problemy. W nowym nagraniu pokazała, jak wyglądają prace remontowe. Za 9 dni rodzina ma wprowadzić się do nowego domu.

Najprawdopodobniej to właśnie salon jest w najgorszym stanie. W całym pomieszczeniu leżą porozrzucane kartony, narzędzia i skrawki folii, zaś na tarasie powstał stos pudeł.

Wojewódzki miał dreszcze, gdy go słuchał. Tak wygląda dziś uczestnik "Idola"

