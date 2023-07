15 lat temu była gwiazdą. Wiadomo, jak dziś zarabia na życie

"Multitasking" opanowała do perfekcji. Katarzyna Sowińska to "człowiek orkiestra". Jej bogata historia zawodowa, a także ponadprzeciętne umiejętności, zdecydowanie przekroczyłyby standardową długość CV. Na początku lat 2000 jej twarz znał każdy. U szczytu kariery zniknęła z branży. Co słychać u Kasi Sowińskiej, która właśnie skończyła 41 lat?