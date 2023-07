Krystyna Rożnowska: Nie widziałam szczęśliwego zabójcy

Dużo nad tym myślałam i doszłam do wniosku, że zabójcy wcale nie byli mniej szczerzy niż moi inni rozmówcy - pan dyrektor, prezes czy minister. W rozmowie z dziennikarzem każdy się trochę kreuje, chce wypaść jak najlepiej, a kiedy do tego ma coś na sumieniu, przy okazji usprawiedliwia się także przed samym sobą. Wydaje mi się, że żaden z bohaterów książki nie kłamał intencjonalnie - co najwyżej opowiadał o świecie takim, jakim on go widział. O obiektywną prawdę jest bardzo trudno nie tylko za kratami.