27-latka chciała poznać rodzinę partnera. On woli ją izolować

Spędzanie świąt Bożego Narodzenia czasami bywa kłopotliwe. Zwłaszcza na początku w związku. Pojawiają się pytania, do kogo pójść na kolację wigilijną, czy to odpowiedzi moment, by poznać rodziców partnera. Jednak w tym przypadku to 29-latek podjął decyzję za partnerkę.

Święta Bożego Narodzenia czasami nie obejdą się bez kłótni rodzinnej (123RF)

27-letnia kobieta jest ze swoim partnerem niespełna rok. Chciała spędzić z nim tegoroczne święta, jednak on miał inne plany. "W sobotę mój facet wyjechał do mamy z bratem. Utrzymywał, że jadą tylko we dwójkę. Wczoraj dowiedziałam się, że jego brat pojechał z narzeczoną i był jeszcze z nimi nowy partnerem matki. Jest mi przykro, że nie czuję się traktowana poważnie. Nie znam w ogóle jego rodziny. Co więcej, będąc w poprzednich związkach, byłam zapraszana na święta oraz inne uroczystości rodzinne" – skarży się na forum WP Kafeteria.

"Partnerkę przedstawia się rodzicom"

Internauci starali się doradzić kobiecie. Wielu przyznało, że powinna się zastanowić, czy ten związek ma sens.

"Prawie rok jesteście razem i nadal nie znasz jego rodziny oznacza to, że nie traktuje cię poważnie. Uważam, że już dawno poznałabyś jego rodzinę, a tym bardziej wziąłby cię pod uwagę podczas świąt z bliskimi. Jesteś dla niego tylko przejściową partnerką" – odpowiedział obserwator wątku. " Dokładnie, każdą swoją poważną kobietę przedstawiałem rodzinie, a te które były na jakiś czas - izolowałem" - dodał Bolek.

"Zgodzę się z powyższymi wpisami, facet nie traktuje cię poważnie. Wstrzymałabym się ze wspólnym mieszkaniem. Po roku powinnaś poznać jego rodzinę jak najbardziej. Nie piszę o wspólnym spędzaniu świąt, ale na pewno powinien przedstawić cię mamie" - twierdzi kolejna forumowiczka.

"Od razu wygarnęłabym mu, ale jestem z tych impulsywnych. Dlatego podziwiam cię za cierpliwość. Normalnie powinnaś się zapytać, dlaczego po roku znajomości nie przedstawił cię swojej mamie oraz dlaczego nie zostałaś zaproszona, skoro była obecna: dziewczyna brata i partner mamy" - uważa inna internautka. . A jakie jest wasze zdanie?

