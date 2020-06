360° PERFEKCJI – EEZY S TWIST 2

Rewolucyjna funkcja obrotowa 360˚ modelu Eezy S Twist 2 pozwala na niezwykle prostą zmianę pozycji siedziska za pomocą jednej ręki - przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Dzięki temu podczas spacerów maleństwo może patrzeć przed siebie lub podróżować przodem do rodzica, tak by czuć się bezpiecznie w zasięgu wzroku mamy i taty.