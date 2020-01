WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 500+ oprac. Katarzyna Dobrzyńska 6 godzin temu 500 plus dla bogatych. Jolanta uważa, że niektórym takie świadczenia się nie należą Jolanta jest dużą zwolenniczką programu 500+. Sama pobiera świadczenia i mówi, że dzięki nim bardzo poprawił się jej statut życiowy oraz jej rodziny. Niestety, nie jest do końca zadowolona z warunków, jakie trzeba spełnić, by otrzymywać pieniądze, a raczej ich braku. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jolanta ma pewne zastrzeżenia co do programu 500+ (123RF) Jolanta jest bardzo wdzięczna za program 500+. Uważa, że takie dofinansowanie jest bardzo potrzebne, szczególnie biedniejszym osobom. Uważa jednak, że te pieniądze nie należą się wszystkim. "W przypadku rodzin bardzo bogatych uważam to za skrajną głupotę PiS. Partia chce wywiązać się z przedwyborczych obietnic kosztem nas wszystkich. Czy jesteście za pozwem zbiorowym przeciwko tak źle zbudowanej ustawie? Poza tym #damyradę - to paranoja albo herezja. Uważam, że biedniejsze rodziny powinny dostawać więcej, a bogatsze nic" – napisała na forum WP Kafeteria. Program 500 plus Wątek bardzo podzielił użytkowników forum. W odpowiedziach pojawiły się nieprzyjemne komentarze. Znaleźli się również tacy, którzy w konstruktywny sposób starali się odpowiedzieć kobiecie. "W Polsce ten program jest zbędny, patologia go skrzętnie wykorzysta. Ustalić najniższą krajową na poziomie 4 tys. zł i wtedy ludzie pracujący będą wynagrodzeni" – napisał forumowicz. "Dlaczego bogaci mają nie brać, skoro płacą najwięcej podatków, to trochę się chociaż zwróci?"- zauważył inny internauta. "A dla mnie to jest krzywdzące, stać mnie na dziecko, ale fajnie by było, gdyby w ciągu roku miało dodatkowe zajęcia lub wyjazd. Więcej dzieci już nie chcę. I szlag mnie trafia, jak myślę, że "patologia" ma dostać pieniądze, bo mają więcej dzieci, bądź osoby, które mają naprawdę dużo pieniędzy, ale i tak wyciągną po to rękę, bo dlaczego by nie też bym tak zrobiła" – odpowiedziała obserwatorka wątku. "Co to za dyskryminujący podział z czasów komuny na biednych i bogatych? Ile biedny dokłada do systemu, a ile bogaty" – zapytał użytkownik. "Ja się w pełni zgadzam. Powinny być jakieś progi finansowe" – zaproponował czytelnik. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne