Kiedy szkoła staje się źródłem traumy. "Tak bardzo bałam się jego krzyku, że ze stresu wybrałam jedynkę w dzienniku"

- Mój syn ma tylko jednego kolegę. Przez to, co dzieje się w szkole, przez to, że nauczyciele nie reagują. Koledzy i koleżanki potrafią nazywać go "debilem", a szkoła nic z tym nie robi. Nie zliczę, ile razy tam byłam i prosiłam. Ile razy przynosiłam, i wciąż przynoszę, kolejne papiery i zaświadczenia. Jedyne, co potrafią zrobić, to wstawić mu uwagę, że jest "niegrzeczny". Nie patrzą na to, że ma ADHD. Wystawiają mu jedynki, choć były prośby od wielu specjalistów, aby tego nie robili, tylko wytłumaczyli mu błędy - mówi Emilia.