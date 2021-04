Olga Bołądź wróciła do dawnego hobby. Pokazała nagranie z ćwiczeń

Aktorka Olga Bołądź nauczyła się podstaw pole dance na potrzeby filmu "Kobiety mafii". Jednak taniec na rurze bardzo przypadł do gustu gwieździe do tego stopnia, że od pewnego czasu znowu trenuje. Na Instagramie pokazała efekty ćwiczeń – od razu widać, że aktorce sprawiają one dużą frajdę.

Olga Bołądź może pochwalić się niezwykłą umiejętnością. Źródło: AKPA