Adam Fidusiewicz wspomina ojca. "Żałuje tych nieodbytych rozmów"

Mimo że śmierć ojca mocno go zaskoczyła i pojawiła się zdecydowanie za wcześnie, to cały czas pamięta wiele szczegółów z ich rodzinnego życia. "Uwielbiał majsterkowanie. Miał do tego prawdziwy dryg. Pamiętam, że własnoręcznie zrobił meblościankę" - powiedział podczas jednego z wywiadów. - Bywa, że zaszywam się gdzieś w kącie i maluję figurki rycerzy, scenografię do gier fantasy. Mam to po nim" - dopowiedział z dumą.