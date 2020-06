Adam Małysz zachorował na koronawirusa. Dominika Tajner krytykuje hejt, który go spotkał

Dominika Tajner komentuje hejt na Adama Małysza

"Środowisko narciarskie to silni faceci, więc nie sądzę, aby jakkolwiek miało to na nich wpłynąć. Trzeba się badać, jak widać czy się jest Adamem Małyszem, czy się jest Janem Kowalskim, to koronawirus zaatakuje. Jak ma zaatakować, to zaatakuje niezależnie kim jesteś, więc też jest to lekcja, że powinniśmy chyba bardziej uważać, trzeba zachować bezpieczeństwo. A nawet jak się je zachowuje, to jednak to jest wirus" – mówiła Dominika Tajner.