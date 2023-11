Adoptował pitbullteriera. Policja szybko zapukała do jego drzwi

Roko to pies rasy amerykański pitbullterier, który czekał na nowy dom w brodnickim schronisku. Pewnego dnia do placówki zgłosił się mężczyzna, który chciał dać zwierzakowi szansę na lepsze życie.

Podczas rozmowy z przedstawicielami schroniska, potencjalny właściciel zapewniał, że ma doskonałe warunki do tego, by opiekować się tak wymagającą rasą. Nie przewidział jednak, że zgodnie z zapisami umowy adopcyjnej, pracownicy rzeczywiście kontrolują, co dzieje się ze zwierzakiem, gdy trafi do nowego domu.