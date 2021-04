Agata Buzek postawiła na soczysty kolor. Koniec z blond włosami

Wiosenne zmiany u aktorki

Agata Buzek skupia się na swoich planach zawodowych. Nigdy nie wykorzystywała swojego nazwiska do wypromowania siebie – zawsze unikała medialnego rozgłosu. Z powodzeniem realizowała się w modelingu, a w 1999 roku ukończyła warszawską Akademię Teatralną. Za film "Rewers" otrzymała Orła za najlepszą rolę pierwszoplanową.

Aktorka pojawia się w bardzo ambitnych rolach, przez co pokazuje swój kunszt artystyczny. W przeciwieństwie do koleżanek po fachu Buzek nie przepada za pozowaniem na ściankach i stawia na naturalność. Kiedy na jaw wyszła informacja o romansie aktorki z Jackiem Braciakiem, media praktycznie od razu oszalały na tym punkcie. Jednak żadna ze stron nie zamierzała komentować sprawy – później pokazali się razem na premierze jednego z filmów.

Agata Buzek przyzwyczaiła nas do dłuższych blond włosów. Tym razem postawiła na nieco krótsze pasma, ale za to rude. Na zdjęciu aktorka wyraźnie się uśmiecha i ma sobie miętową koszulę, która świetnie kontrastuje do nowego koloru włosów. Fani zachwycili się zmianą u aktorki: "Ależ uśmiech i kolory", "Bowie!", "Szacunek. Dziękujemy, że jest Pani z nami i dla nas. Pozdrawiam i zdrówka życzę", "Przecudna".