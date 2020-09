Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda nie szczędzą sobie czułości. Pokazali romantyczne zdjęcie

Agata i Andrzej Dudowie są małżeństwem od ponad 25 lat. Mimo tak długiego stażu wciąż są dla siebie oparciem, potrafią ze sobą rozmawiać i za pomocą drobnych gestów pokazywać, co do siebie czują – przynajmniej na taką parę pozują w mediach. Najnowsze zdjęcie opublikowane na instagramowym profilu pierwszej damy tylko to potwierdza.

Para prezydencka podczas wizyty we Włoszech (KPRM, Fot: Jakub Szymczuk)