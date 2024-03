Spójrzcie na sukienkę Dudy. Oto kolor, który odejmuje lat

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda polecieli z oficjalną wizytą do Słowenii. Jednym z punktów w agendzie pierwszej damy były odwiedziny w Domu Samotnej Matki Karitas w Lublanie, co stworzyło okazję do porozmawiania z podopiecznymi ośrodka. Fotorelacja z tego spotkania trafiła już na instagramowy profil Agaty Kornhauser-Dudy.