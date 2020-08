Agata Młynarska pokazała, jak wygląda plaża w Hiszpanii. W Polsce jest zupełnie inaczej

Sezon wakacyjny w pełni. Epidemiolodzy z trwogą patrzą na przepełnione pociągi, tłumy na plażach i niestosowanie się do obostrzeń. Zdjęcie z plaży we Władysławowie obiegło sieć i podzieliło Polaków na tych, którzy nadal pamiętają o epidemii, i tych, którzy przeszli z nią do porządku dziennego.

Agata Młynarska pokazała, jak wyglądają plaże w Hiszpanii

Agata Młynarska właśnie odpoczywa nad morzem w Hiszpanii. Na zdjęciu pokazała, jak wygląda sytuacja za granicami Polski. "W okularach odbija się widok plaży, na której jak widać, nikt nie siedzi sobie na łbie, wszyscy pilnują dystansu i mają przy sobie maseczki. Plaża jest tu jedynym miejsce, gdzie nie trzeba mieć ich na twarzy, jedynie przy sobie. Ale już po zejściu z niej wszyscy je noszą i nie próbują nikogo, na czele z sobą samym, oszukiwać. Za brak maski wjeżdża kara min. 100 euro! Nikomu do głowy nie przychodzi, żeby nie stosować się do reguł" – relacjonowała.

W komentarzach pojawił się głos internautki, która opowiedziała, jak wygląda sytuacja nad polskim morzem. "Niestety, co dziś widziałam w Ustroniu, to przekracza wyobraźnię. Jeden wielki skandal. Nie mówiąc już, co było w pociągu, włącznie z awanturą pasażerki, która nie chciała założyć maseczki i na dodatek krzyczała, że to jedna wielka bzdura. Daleko do dyscypliny Hiszpanów czy Portugalczyków" – opisywała.