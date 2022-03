Agata Rubik o efektach diety i ćwiczeń. "Pomalutku realizuję sobie to, co zaplanowałam"

Agata Rubik schudła 6 kg

"Przyszła wiosna, a ja jestem z siebie dumna. Pomalutku realizuję sobie to, co zaplanowałam wraz z nadejściem nowego roku. Codziennie uczę się angielskiego i czytam. No i schudłam 6kg, nadal jedząc tylko to, co mi smakuje. W wielu sprawach odpuściłam. Przestałam przejmować się rzeczami bez znaczenia i tymi, na które nie mam wpływu oraz zabiegać o to, co nie jest tego warte. Wszystko inne niezmiennie doceniam" - napisała Agata Rubik w najnowszym poście na profilu na Instagramie.