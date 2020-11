Agata Rubik znowu narzeka. Chciałaby na chwilę uciec z domu i zapomnieć o obowiązkach

Agata i Piotr Rubikowie wychowują razem dwie córki. Starsza Helena ma już 11 lat, natomiast Alicja skończyła 7 lat. Obie dziewczynki od września tego roku uczęszczają do elitarnej szkoły, czyli The British School Warsaw. W placówce dzieciaki uczą się języka angielskiego od najmłodszych lat.

Dzieci Agaty i Piotra Rubików uczęszczają do prywatnej szkoły

Na początku roku szkolnego przez przypadek wyszło na jaw, że córki Rubików zaczęły uczęszczać do prywatnej szkoły. Wszystko dzięki spostrzegawczości internautów – na jednym ze zdjęć zamieszczonym przez Agatę Rubik jedna z jej córek miała na sobie mundurek, który jest obowiązkowym strojem w tej elitarnej placówce.

Nauka w The British School Warsaw nie należy do najtańszych. Czesne może wynosić od 37 do nawet 90 tysięcy złotych za rok nauki! Im dzieci są starsze, tym opłata jest większa. Niestety z powodu wprowadzonych obostrzeń i zdalnej nauki, obie córki Rubików muszą mieć lekcje online.