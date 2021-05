Agnieszka Michalska grała w "Lokatorach". Dziś reżyseruje ważny spektakl z udziałem młodzieży

Agnieszka Michalska – co u niej słychać?

– "Imperium Zatracenia" to spektakl o dojrzewaniu, o wejściu w życie młodych ludzi. Akcja rozgrywa się przy okazji ich przygotowań do konkursu tańca hip-hipowego i obserwujemy, jak wyodrębnia się jedna z postaci, jak inicjuje swoją osobowość na tle swojej rodziny, przyjaciół – mówiła podczas próby Michalska. – Takie zmaganie z tym, co musimy w sobie przezwyciężyć, a czemu ulegamy – tak naprawdę o tym jest ten spektakl. Myślę, że będzie ciekawie – dodała.