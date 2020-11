Agnieszka Włodarczyk na rajskich wakacjach. Aktorka nie zamierza wracać?

Jeszcze niedawno Agnieszka Włodarczyk apelowała do rodaków w sprawie zachowania rozsądku i prosiła o wzięcie do serca wprowadzonych obostrzeń. Teraz sama spędza swój wolny czas na rajskich wyspach, skąd niemal codziennie umieszcza na swoim koncie instagramowym zdjęcia i relacje.

Agnieszka Włodarczyk opowiada o swojej decyzji

Często znane gwiazdy mimo wprowadzonych ograniczeń oraz szczególnych obostrzeń, starają się żyć zgodnie z własnym planem. Do takiego grona gwiazd można wprowadzić Agnieszkę Włodarczyk, która jak sama przyznała "spontanicznie" wybrała się na wakacje do Indonezji za namową przyjaciół.

Ostatnio można podziwiać piękne zdjęcia z tego wydarzenia na profilu aktorki. Jednak dopiero teraz Włodarczyk postanowiła co nieco opowiedzieć o tym, co planuje dalej i odniosła się w jednym z komentarzy do ostatnich wydarzeń i afery związanej z dotacjami od ministra Glińskiego.