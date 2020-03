Agnieszka Woźniak-Starak pokazała, jak spędza kwarantannę. "U nas bez zmian"

Prezenterka niedawno wróciła do pracy. Po półrocznej nieobecności zdecydowała się na powrót do radia, gdzie prowadzi rozmowy z interesującymi i inspirującymi kobietami. Jej audycje cieszą się dużą popularnością, a ona sama jest nazywana "czarnym koniem" radia.

Gwiazda uchyliła również rąbka tajemnicy co do mieszkania. Widać, że Agnieszka Woźniak-Starak nie boi się mieszać ze sobą różnych stylów. Uwagę zwracają bardzo modne ściany z cegły oraz ciekawe oświetlenie. Na jednym z filmików widzimy piękną garderobę oraz duży kominek. Trzeba przyznać, że azyl prezenterki do najmniejszych nie należy.