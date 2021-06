Agnieszka Woźniak-Starak spędziła z nim weekend. Kim jest Tomek?

O tym, jakie szczęście do trenera miała Agnieszka, napisał jeden z jej obserwatorów. Co ciekawe, odpisała mu i to tak: "Chwilę potem tak zmokliśmy, że jeszcze leżę pod kocem i się trzęsę, więc nie zazdrość". Jak można się domyślić, o żadnym romansie nie ma tutaj mowy. Woźniak-Starak nie opowiada zresztą o swoim życiu prywatnym.