Agnieszka Woźniak-Starak w towarzystwie. Co za "przystojniaki"

Agnieszka Woźniak-Starak jest znana ze swojego zamiłowania do mody. Dziennikarka od wielu lat jest wierna jednemu stylowi. Lubi rockowe elementy, jak np. skórzane płaszcze i ramoneski oraz ciężkie botki. Gwiazda bez wątpienia jest również wielką fanką dodatków i to one wzbudzają zazwyczaj największe kontrowersje. Głośno było chociażby o wyjątkowo oryginalnych butach marki Maison Martin Margiela, które przypominały...krowie racice! Warto zaznaczyć, że model kosztuje około 4,5 tys. złotych.