Skomentowała interwencję w szpitalu. Nie gryzła się w język

- Każdy fragment tej dramatycznej historii, którą opowiedziała nam wszystkim pani Joanna, jest dla mnie absolutnie oburzający. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak dużo ją to kosztowało, żeby podzielić się ze światem tym, co przeszła. Tymczasem to, co zrobiła, jest w Polsce całkowicie legalne i nie można ponosić za to odpowiedzialności karnej - komentuje Aleksandra Gajewska, posłanka KO. - Żyjemy dziś w państwie, w którym przez ideologię kasty rządzącej kobieta w momencie, kiedy sama podejmuje zgodną z prawem decyzję, jest prześladowana. Bo jak nazwać to, że w szpitalu nie pozwalano na pracę lekarzy?