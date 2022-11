Aleksandra Kostka cała w czerni na premierze "Proroka". Niby elegancko, a jednak coś nie grało

Stylizacja Aleksandry Kostki

Gwiazda postawiła na stylizację w czarnym kolorze. Wybrała przylegającą do ciała mini zdobioną łańcuszkami i frędzelkami. Do tego dobrała elegancką, dopasowaną marynarkę i kozaki na słupku z cholewką za kolano. W rękę chwyciła matową czarną torebkę i złotą biżuterię. Mimo że w tej stylizacji kolorów było nie wiele, ma się poczucie, że w tym looku działo się za dużo. Być może to przez zdobienia na sukience, które wyglądały karnawałowo i nie za bardzo pasowały do okazji.