Aleksandra Kwaśniewska nadal nie dowierza. Kayah odpowiedziała na jej słowa

Twórczość Aleksandry Kwaśniewskiej

Od jakiegoś czasu Kwaśniewska tworzy dla swojego ukochanego również teksty piosenek. "Oldschool" i "Learnin' the Blues" powstały na przełomie kilku lat. W 2022 r. dziennikarka postanowiła po raz kolejny sprawdzić się w roli twórczyni słów do piosenek swojego męża. Tak powstał "Wall Of Kindness".