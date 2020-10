Aleksandra Kwaśniewska pokazała wiadomość od "fana". Oto, jak zareagowała

39-letnia dziennikarka nie przeszła obojętnie obok protestów Polek. Kilka dni temu opublikowała zdjęcie w t-shircie z hasłem przewodnim serialu "Opowieść Podręcznej". Produkcja opowiada o świecie, w którym tytułowe Podręczne są gwałcone w ramach religijnego rytuału i zmuszane do rodzenia dzieci.

Nie mają żadnych praw, a za każde nieposłuszeństwo grozi im kara, od odcięcia palca u dłoni do wyrwania języka czy wycięcia łechtaczki. Kobiety na całym świecie uważają, że "Opowieść Podręcznej" może być zapowiedzią tego, co w przyszłości czeka je z rąk konserwatystów. Po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał aborcję z powodu ciężkich wad płodu za niezgodną z konstytucją, wiele Polek wyszło na ulice przebranych za podręczne.

Strajki kobiet – Aleksandra Kwaśniewskiej

Pod zdjęciem Kwaśniewskiej w koszulce nawiązującej do słynnej produkcji pojawiło się mnóstwo komentarzy. Pozytywnych i negatywnych. "Miła Olu, czy aby to nie twój tato podpisał konstytucję chroniącą życie od poczęcia do naturalnej śmierci?" – zapytał ktoś 39-latkę. Kwaśniewska odpowiedziała tak: "Proszę nie powtarzać bzdur. Nie ma takiego zapisu w Konstytucji".