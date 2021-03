Aleksandra Kwaśniewska rozśmieszyła fanów. Pokazała zdjęcie z Las Vegas

Zabawna fotka Kwaśniewskiej i Badacha

Aleksandra Kwaśniewska lubi pokazywać co jakiś czas kadry ze swojego życia prywatnego. Nic dziwnego, że bardzo chętnie publikuje fotki z mężem przy różnych okazjach i sytuacjach. Choć obydwoje są znani, para stara się żyć po swojemu i nie boryka się ze skandalami.

Małżeństwo rzadko udzielają wspólnych wywiadów oraz pozowania przy publicznych wystąpień. Niedawno jednak zrobili mały wyjątek i pojawili się razem w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedzieli Ewie Drzyzdze o wspólnym projekcie do bajki "Co w duszy gra". Kwaśniewska jest autorką słów piosenki "Liczy się tylko to", a jej mąż skomponował i zaśpiewał utwór.